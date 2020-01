Luca Pellegrini e quel retroscena biancoceleste: “Sono stato vicino alla Lazio”

Un presente e passato tra Roma e Cagliari passando per la Juventus per il difensore Luca Pellegrini che, attraverso le colonne di Calcio2000, ha raccontato un curioso aneddoto legati ai primi tempi della sua carriera: “Dopo aver disputato il provino con la Roma, mi ha contattato la Lazio. Sembrava stesse per accadere qualcosa di importante ma, al momento della conclusione, i biancocelesti mi hanno rimandato l’incontro di tre giorni. Proprio in quelle ore sono stato richiamato dalla Roma e ho deciso di firmare con i giallorossi. Si potrebbe dire si sia trattato di una sliding doors”.

