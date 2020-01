Moggi: “Lazio forte solo negli 11 titolari, non ha la panchina”

Questa Lazio non si ferma più, vuole provare a sognare per una volta e lo può fare. Tutto sembra girare nel verso giusto, ma c’è anche chi non la pensa così. Luciano Moggi ha espresso il suo pensiero a TMW su questa Lazio. Ecco le sue parole: “Io credo che la Lazio alla lunga non potrà avere la panchina necessaria per correre fino alla fine. Negli undici titolari sono competitivi, ma se vengono a mancare Immobile o Leiva è dura sostituirli“.

