Ospina torna sulla partita con la Lazio: “Abbiamo giocato bene, per la Champions ci siamo anche noi”

Il portiere del Napoli David Ospina, che ha contribuito al gol vittoria di Immobile, non ha ancora digerito la sconfitta contro la Lazio. I microfoni di Sky Sport hanno raccolto le sue parole e le sue impressioni: “Stiamo facendo bene, stiamo prendendo fiducia, contro la Lazio abbiamo giocato bene con e senza palla, dobbiamo continuare su questa strada e cercare di tornare alla vittoria, perché poi è più facile continuare a vincere. Il girone d’andata è stato difficile per noi, per la società e per i nostri tifosi, ma abbiamo una bella squadra, con grandissimi giocatori, dobbiamo dare il massimo fino alla fine. Per la Champions bisogna crederci finché c’è la possibilità“.

