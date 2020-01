PAIDEIA – Controlli per Cataldi e Marusic, ecco l’arrivo in clinica – FOTO

Questa mattina in Paideia si è presentato Danilo Cataldi, che purtroppo ha rimediato un infortunio al polpaccio destro durante la gara con la Cremonese. Soltanto dopo la risonanza magnetica si potrà sapere qualcosa in più sulla sua condizione e se sarà disponibile per i prossimi impegni ravvicinati. C’è poco ottimismo, ma si vedrà a seguito dei test. Arriva anche Adam Marusic alla clinica Paideia, semplici controlli per lui che ultimamente non sta attraversando un buon periodo di forma. Anche per lui bisognerà aspettare il risultato delle visite e dei prossimi allenamenti per capire quando rivederlo in campo. Per ora si allena ma solo differenziato.

