Sampdoria, Vieria: “Lazio fortissima, ma non andremo a Roma per fare i timidi”

Il girone d’andata è in archivio e Lazio e Sampdoria sono pronte ad incontrarsi di nuovo per dare il via alla seconda parte di stagione. Del prossimo match dell’Olimpico di sabato, attraverso le pagine del Secolo XIX, ha parlato il centrocampista doriano Ronaldo Vieria: “Loro giocano insieme da varie stagioni e ne hanno conquistato dieci successi consecutivi, sono una squadra molto forte. Noi comunque stiamo bene, non andremo a Roma per fare i timidi”

