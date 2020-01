Per Lei Combattiamo SOCIAL | La Lazio ricorda la vittoria sulla Samp firmata Kozak | VIDEO SOCIAL | La Lazio ricorda la vittoria sulla Samp firmata Kozak | VIDEO Follow me Passano gli anni, ma il colpo di testa di Libor Kozak che consegnò allo scadere tre punti alla Lazio battendo la Sampdoria rimane fisso in mente. Era il 16 gennaio del 2011 quando il ceco sfruttò al massimo un cross dalla destra di Ledesma, scaraventando il pallone in rete prima di correre sotto la Nord. Un sigillo pesante celebrato dalla società capitolina sui suoi profili social. Sabato, nove anni dopo, sarà ancora Lazio-Samp con i biancocelesti che si augurano di ripetere il copione . 🔜 In vista di #LazioSamp

📅 È il 16.01.2011

🤩 Il gol da tre punti lo firma @Libor_Kozak #onthisday #ThrowbackThursday 💙 pic.twitter.com/vDkE4wk4MG — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 16, 2020

