Spatafora a “Un calcio al razzismo”: “Introduzione di nuove tecnologie contro razzismo negli stadi”

Durante l’evento Un calcio al razzismo organizzato dall’ UCEI ha avuto la parola il ministro dello Sport Vincenzo Spatafora:

“Sto già lavorando con il presidente della Figc, Gabriele Gravina, all’introduzione di nuove tecnologie che possano aiutarci anche facendo legittimamente pressione sulle società affinché le applichino: Gravina ha avuto un’ottima idea sulla quale ci siamo confrontati, anche insieme ai suoi tecnici, la settimana scorsa in un incontro che abbiamo tenuto riservato proprio perché stiamo arrivando alla conclusione di un’intesa su queste nuove misure e vogliamo però comunicarle, come è mio solito, quando siamo sicuri che abbiamo la possibilità di presentare una misura applicabile. Credo che, nel giro di poco tempo, avremo nuove misure tecnologiche estremamente avanzate e mai ancora utilizzate nel nostro paese e soprattutto faremo un’azione per quello che posso fare, non posso costringere le società e gli stadi, però sicuramente posso utilizzare tutta la forza che ho come ministro dello sport per invitare in maniera molto forte tutte le società poi ad utilizzare queste tecnologie e a metterle a disposizione delle forze di Polizia. Su razzismo e antisemitismo negli stadi non può esserci più alcun tipo di giustificazione per nessuno. È anche un fatto culturale e, come ministro delle politiche giovanili, faremo delle campagne di coinvolgimento e partecipazione per i ragazzi. La comunità ebraica italiana ha fatto benissimo a organizzare questo incontro, perché da quando mi sono insediato l’ho detto subito, dobbiamo mettere in atto strumenti molto concreti, non solo quando ci sono i cori e occasioni gravi. In ogni forza politica, a partire dalla mia, deve esserci un atteggiamento di rispetto nei confronti della lotta all’antisemitismo”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: