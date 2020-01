TIM CUP | La Roma vince e si qualifica. I Quarti come l’ultima di campionato per le romane

Terminano anche gli Ottavi per Parma e Roma. Giallorossi che esco vittoriosi sul risultato di 0-2 grazie alla doppietta di Pellegrini. Raggiunti i Quarti di Finale e gara contro la Juventus allo Stadium. Entrambe le romane proseguono il loro cammino in Coppa Italia. Si rinnova quindi per entrambe la doppia sfida, come nell’ultima giornata di campionato.

QUARTI DI FINALE

Napoli-Lazio

Juventus-Roma

Torino-Milan

Inter-Fiorentina

