Un calcio al razzismo, Gravina:” A breve radar contro il razzismo”

Durante l’evento “Un calcio al razzismo” Gabriele Gravina, presidente della figc, ha rilasciato ai microfoni di Sky dichiarazioni sull’intenzione di introdurre nuove tecnologie per combattere il problema del razzismo negli stadi. “Nel medio termine speriamo di arrivare alla sperimentazione di quello che abbiamo chiamato radar passivo, un riconoscimento facciale ad alta definizione. La settimana prossima la confezioneremo sotto il profilo procedurale e istituzionale, poi la sperimenteremo con le società. A lungo termine c’è il fattore culturale con il lavoro nelle scuole verso quelli che saranno i tifosi di domani. Arriva un messaggio di grande importanza e positività, il calcio italiano vuole erigere un muro per espellere dal nostro sistema tutti coloro che mettano in atto comportamenti discriminatori, non solo razziali ma anche territoriali“.

