Un calcio al razzismo, Lotito: “i giocatori devono essere un punto di riferimento”

Nel corso dell’evento “Un calcio al razzismo” il presidente Lotito ha preso la parola. Nel suo discorso ha sottolineato l’impegno del club per combattere il razzismo. Ha ricordato anche quanto la Lazio tenga all’atteggiamento degli atleti dentro e fuori i terreno di gioco.

Il Presidente Lotito: “Lo stadio è ormai uno sfogatoio, i giovani non hanno più punti di riferimento. Obiettivo del calcio è dare contenuti, i giocatori devono essere campioni nello sport ma ancor più nella vita per essere presi come punto di riferimento” pic.twitter.com/iOWO7AQ3Ij

— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) January 16, 2020