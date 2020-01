Un calcio al razzismo, Lukaku: “Il razzismo mette in cattiva luce il paese” e sulla classifica…

Molti i giocatori di tutti i club a partecipare all’evento “Un calcio al razzismo“, ma l’unico giocatore in rappresentanza della prima squadra è stato il biancoceleste Jordan Lukaku. In rappresentanza del settore giovanile erano presenti il portiere dell’under-17 Giovanni Morsa e il terzino Niccolò Pollini. Le parole di Jordan Lukaku sono state raccolte al margine della manifestazione dai microfoni di Lazio Style Radio: “Per me è stato molto importante partecipare a questo evento. Tutto ciò che riguarda il razzismo secondo me mette in cattiva luce tutta l’Italia, e non solo la Serie A. Credo facciamo bene questi eventi perché restituiscono dignità al paese. Alcuni calciatori hanno paura a venire a giocare qua, sia per gli insulti sul campo ma anche perché temono che qualcuno possa infastidire loro e la loro famiglia fuori dal campo. Per tutti questi motivi manifestazioni come quella di oggi sono importantissime.” Il terzino della Lazio ha ritagliato uno spazio anche per commentare l’andamento della squadra: “Noi siamo sempre con i piedi a terra, lavoriamo molto, fino ad ora abbiamo giocato partita dopo partita e con questa mentalità abbiamo fatto 10 vittorie consecutive. Speriamo di continuare così. L’obiettivo era di andare in Champions, ora siamo terzi e vogliamo continuare così.”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: