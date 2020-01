Vagnati, ds Spal su Paloschi: “Per ora non c’è nessuna trattativa”

Alberto Paloschi, un nome accostato varie volte alla Lazio e tornato di moda nelle ultime ore come possibile rinforzo per il reparto offensivo di Inzaghi. Della situazione del centravanti spallino ha parlato in conferenza stampa il ds degli estensi Davide Vagnati: “Ci tengo a sottolineare una cosa: la SPAL vuole fare il massimo delle nostre risorse economiche per ottenere la salvezza. Non può essere la partenza di Paloschi a determinare ciò. È evidente che ultimamente Alberto sia stato schierato titolare in più di un’occasione. Ci auguravamo tutti che i risultati, sia a livello di squadra che personali, fossero differenti. Ma bisogna considerare, soprattutto per un calciatore che non giocava da molto, non è facile. Posso dire che non ha mai commesso errori né in allenamento né per quanto riguarda gli atteggiamenti. Giocatori di questo tipo vanno semplicemente ringraziati. Ora comunque non c’è alcuna trattativa in piedi”.

