CdS | Lazio, è tempo di pensare ai rinnovi

La stagione corre via veloce con l’obiettivo Champions da non fallire evitando di perdere punti pesanti già da domani con la Sampdoria. In casa Lazio sono giorni intensi con la dirigenza che guarda al futuro lavorando sui rinnovi di contratto di alcuni senatori. Luis Alberto, l’unico dei quattro tenori ancora non blindato, ha rimandato il discorso a fine stagione per riuscire a strappare un ingaggio da uomo Champions, mentre appare vicino il rinnovo di Luiz Felipe. Rimanendo a centrocampo Lulic e Parolo andranno in scadenza a giugno con la società che starebbe pensando di anticipare i tempi del rinnovo, in origine posticipato eventualmente a maggio, considerando la loro duttilità ed importanza nello spogliatoio. Lo riporta Il Corriere dello Sport

