CONFERENZA INZAGHI – “Girone di andata strepitoso, ora ripetiamoci. Diffidati? Non faccio calcoli”

Giri potenzialmente a 45, è possibile fare meglio nel girone di ritorno?

“Abbiamo fatto un girone strepitoso e il nostro obiettivo e proseguire così sapendo che troveremo avversari forti che faranno di tutto per rendere il nostro cammino sempre più difficile”

Dieci punti di vantaggio su Roma e Atalanta è un gap da gestire?

“Oltre a guardare la distanza che ci sta, dobbiamo continuare il nostro ottimo percorso sapendo che abbiamo fatto qualcosa di straordinario ma i nostri avversari possono fare bene come noi. Non sarà semplice ma ogni domenica ci sono delle insidie e i nostri avversari faranno di tutto per migliorare”

Come sta Correa?

“Marusic non è ancora pronto e domani non ci sarà, Cataldi ha avuto un problema con la Cremonese e sarà assente per venti giorni però gli va fatto un plauso per il sacrificio che ha fatto nonostante avesse un problemino al polpaccio e tornerà più forte di prima. Correa si era allenato lunedì perché è un generoso e voleva esserci ma sentiva sempre un fastidio e quindi insieme allo staff medico abbiamo deciso di fermarlo tre giorni. Oggi vedremo che risposte ci darà”

Con questo ciclo di partite ravvicinate è costretto a chiedere gli straordinari a Immobile, è preoccupato?

“Ciro martedì ci ha dato una grande mano giocando molto bene, ieri si è allenato molto bene. Nelle rotazioni ci siamo trovati con qualche defezione davanti per cui gli ho chiesto un sacrificio a cui ha risposto molto bene”

Con queste partite ravvicinate serve un innesto dal mercato?

“Il mese di gennaio è molto impegnativo per cui con la società stiamo parlando per migliorare la squadra, se può avvenire faremo qualcosa sennò rimarremo così come siamo stringendo i denti in questo periodo”

In cosa può migliorare questa squadra?

“Dobbiamo credere in ciò che facciamo e continuare a ragionare da squadra perché solo così possiamo proseguire la striscia di vittorie”

Correa sarà risparmiato in ottica derby?

“Vediamo l’allenamento di oggi, abbiamo un ciclo di partite molto intense ma siamo concentrati intanto solo sulla Sampdoria”

Farà calcoli sui diffidati?

“Farò dei calcoli solo sulla partita di domani e quindi non posso pensare ai diffidati. Non hanno subito gol in parecchie partite per cui dobbiamo fare la massima attenzione perché hanno degli attaccanti molto bravi come Quagliarella e Gabbiadini”

Il gol di Patric ti ha soddisfatto per come è arrivato?

“Dobbiamo essere bravi a creare delle soluzioni diverse dal solito, i nostri quinti hanno un grande dispendio di energie. Domani toccherà a Jony visto che mancherà Lulic ma ho totale fiducia”

Come si sta comportando Jony in fase difensiva?

“Ha giocato varie partite dal primo minuto e tante volte è subentrato e mi dà grandi garanzie”

Cosa pensi dell’anticipo del quarto di finale di Coppa Italia a martedì prossimo?

“Ci sarebbe piaciuto giocare in casa visto che siamo sempre andati in trasferta tranne una volta con la Fiorentina”

Metteresti la firma per ritrovarti così a fine campionato e vuoi puntare più in alto?

“Noi conosciamo il nostro obiettivo, è arrivato il momento di entrare in Champions visto che in passato lo meritavamo. Dopo il Napoli ho detto che manca poco allo scudetto ma mi riferivo alla striscia di vittorie, poi quello che verrà ne saremo felici”

