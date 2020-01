ESCLUSIVA | Bellucci: “Fare gol alla Samp sta diventando complicato. Luis Alberto lo vedrei bene al Barcellona”

L’esordio in campionato a Marassi del 25 agosto contro la Sampdoria come preludio di un girone d’andata della Lazio da fantascienza. Uno zero a tre secco senza storia con la doppietta di Immobile ed il gol dell’ex Correa. A distanza di quasi cinque mesi è ora tempo di una sfida con le due squadre che aprono il girone di ritorno con la volontà di continuare a fare bene. Una sfida intensa e ricca di temi presentata, in esclusiva ai microfoni di Laziopress.it, dall’ex attaccante blucerchiato Claudio Bellucci.

Ad un girone di distanza Lazio e Sampdoria si incontrano di nuovo. Come giudichi la prima parte di campionato delle due formazioni?

“La Lazio ha fatto un girone d’andata incredibile battendo anche il record di vittorie consecutive della squadra di Eriksson. Fa tanti gol, fa divertire e ha riportato gente allo stadio. La Sampdoria, invece, dopo una partenza pessima si è ripresa con l’arrivo di Ranieri che ha dato un’ identità seria alla squadra. Non che prima non l’avesse, ma magari era più adatto un gioco come quello di Ranieri che ha reso molto difficile segnare ai blucerchiati. Stanno arrivando i punti, i risultati ed i doriani si sono tolti dalle sabbie mobili per ora. Anche la Sampdoria non può mollare il colpo”.

Le proiezioni parlano di una Lazio che potrebbe raggiungere circa i novanta punti. Credi possa mantenere questo ritmo?

“La Lazio ha un bravissimo allenatore e degli ottimi giocatori e quello che sta facendo è clamoroso. Abbiamo visto delle sorprese negli altri campionati o anche in Italia non recentemente e quindi certo che può mantenerlo”.

La Sampdoria dopo la vittoria nel derby sembra essersi ritrovata perdendo solo contro la Juventus. Può essere stato quello il match che ha invertito la rotta della stagione?

“Il derby è una sfida particolare, può affossarti come può farti cambiare ritmo. La Sampdoria ha trovato, purtroppo al contrario del Genoa che non riesce a risalire la classifica, la spinta che gli serviva. La scintilla è partita proprio dal derby. Adesso incontrare la Sampdoria non è semplice con un allenatore d’esperienza come Ranieri che conosce a memoria tutte le situazioni del calcio italiano e non solo. Il derby credo sia stata la scintilla che ha acceso il fuoco dei blucerchiati”.

Nella gara d’andata la Lazio ha dominato, soprattutto a centrocampo. Quali contromisure adotterà Ranieri?

“È difficile dirlo. Non ci sono riusciti in molti ad arginare il centrocampo laziale, neanche la Juventus due volte, quindi è molto complicato. Diciamo che in chiave tattica può essere fatto, ma resta dura perchè ci sono le qualità dei singoli. Calciatori come Milnkovic-Savic ed Immobile è molto difficile fermarli perchè hanno molte qualità fisiche e tecniche. Lo stesso vale per Luis Alberto che sta attraverso un momento magico. È complicato, ma Ranieri se l’è giocata con tutti da quando è arrivato quindi sarà una bella partita”.

Ti aspetti una Samp a viso aperto come all’andata o vedremo un atteggiamento più difensivo?

“Secondo me giocare contro una Lazio così forte a viso aperto sapendo che ti può far male è molto difficile anche se non sto qui ad insegnare il mestiere a mister Ranieri da cui ho tutto da imparare. Giocando a viso aperto come all’andata abbiamo visto cosa è successo. La cosa che mi è piaciuta di Ranieri è stata prima eliminare i difetti e poi evidenziare i pregi della Samp”.

Immobile è già a quota 20 gol. Da ex attaccante pensi possa raggiungere il record di Higuain? La proiezione dice 40 reti a fine campionato…

“Non è semplice, ma lui può farlo perchè ha una squadra al suo servizio. Calcia i rigori, la Lazio gioca bene, fraseggia, arriva con facilità in area di rigore. Immobile è il terminale perfetto. Ha fatto 20 gol nel girone d’andata, certo che può farne altrettanti e può anche migliorare. È difficile perchè nel calcio riconfermarsi non è semplice però abbiamo visto che Immobile è molto bravo nel farlo. Non è il primo anno che fa gol, quindi può farlo, come no”.

Hai elogiato Milinkovic-Savic, Luis Alberto, Correa ed Immobile. Se dovessi sceglierne solo uno con cui tornare a giocare, con chi credi ti troveresti al meglio?

“Con Luis Alberto perchè è uno che ha l’assist facile. È forte, ha l’uno contro uno, crea soluzioni. Sceglierei lui, mi piace molto, è un giocatore che vedrei bene nel Barcellona, anche se spero per i tifosi dalla Lazio che non vada via”.

