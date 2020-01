FORMELLO | Correa ci prova per la panchina, Patric torna in difesa

Ultima rifinitura prima del match casalingo contro la Sampdoria. I ragazzi di Inzaghi sono chiamati ad affrontare un’altra partita importante, rincorrendo l’undicesima vittoria consecutiva. Con questa partita si apre ufficialmente il girone di ritorno e la squadra vuole iniziare bene dopo aver chiuso dietro di sè un girone d’andata praticamente perfetto. Sciolti per il mister gli ultimi dubbi sulla difesa con Patric che vince il ballottaggio con Luiz Felipe. Ad affiancare lo spagnolo ci saranno i titolari Acerbi e Radu. Confermati a centrocampo i titolari con Leiva da mediano e Milinkovic e Luis come mezzali. Sulle fasce Lazzari e Jony che andrà a sostituire lo squalificato Lulic. Confermata l’assenza di Correa che però ci prova almeno per guadagnare la panchina. A sostituire l’argentino ci sarà Felipe Caicedo in tandem con Immobile

