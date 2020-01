GdS | Lazio, un record lungo quindici mesi

L’Olimpico come un fortino divenuto quasi inespugnabile dove la Lazio diverte e fa divertire i suoi tifosi. I biancocelesti costruiscono, creano e trovano sempre il gol da quindici mesi a questa parte. L’ultima sfida tra le mura amiche terminata con zero reti all’attivo è quella con l’Inter del 29 ottobre 2018 (0-3). Dì lì in avanti i ragazzi di Inzaghi hanno dato il via ad uno show impressionanti con ben 23 match consecutivi in cui la Curva Nord ha esultato almeno una volta. Numeri incredibili testimoniati anche dal dato della differenza reti stagionale, un +24, il migliore della Serie A , con le reti all’Olimpico che sono 25, solo l’Atalanta ha fatto meglio con 28. Nella stagione dei record i biancocelesti ora provano ad inseguire la formazione del 1936-37 che ottenne 9 successi di fila interni con la banda di Immobile per ora a quota cinque. I traguardi si costruiscono passo dopo passo e domani arriva la Sampdoria a cui i romani nelle ultime sette (sei vittorie ed un pareggio) hanno rifilato almeno due gol, 22 in totale. Lo riporta La Gazzetta dello Sport

