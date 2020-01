Genoa, Pandev: “Roma? Per me è sempre un derby, speriamo finisca come il 3-2 di Behrami”

Questo weekend inizia il girone di ritorno del campionato di Serie A. Per le squadre della Capitale, ci sarà l’incrocio Roma-Genova, con la Sampdoria che farà visita alla Lazio allo stadio Olimpico di Roma, mentre i giallorossi andranno al Ferraris contro il Genoa. Proprio in vista del match tra Genoa e Roma, ha parlato a Il Secolo XIX Goran Pandev, attaccante del “Grifone”, ma ex attaccante biancoceleste. Tra le varie domande si è tornati sul suo passato con la maglia della Lazio e della sfida contro la squadra di Fonseca. Questa è stata la sua risposta: “Per me è sempre un derby. Ricordo le gare con la Lazio e in particolare una. La vincemmo con un gol mio e il 3-2 di Behrami nel recupero. Speriamo finisca così anche domenica”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: