Il Messaggero | Tare, quante idee tra presente e futuro per rinforzare la Lazio

In casa si cerca qualche rinforzo per gennaio, ma non solo. Il ds Igli Tare, infatti, in vista dell’estate vorrebbe portare nella capitale il difensore dell’ Hellas Verona Kumbulla e l’ungherese in forza al Salisburgo Szoboszlai. Profili giovani ed interessanti che celano però vari insidie con entrambi che vantano l’ interesse diffuso di mezza Europa, circostanza che rende più complicate del previsto le operazioni. Per quanto la finestra di gennaio, Vecino, nonostante le smentite del suo agente Lucci potrebbe essere inserito dall’Inter nell’affare Eriksen con Lotito che vorrebbe portare a Roma il giovane Jallow mandando Adekanye a Salerno. Mercato, ma non solo. Domani si torna in campo contro la Sampdoria con un Olimpico che attende circa 35mila spettatori. Lo riporta Il Messaggero

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: