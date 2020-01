La Repubblica | Cosmi torna su Lazio-Perugia del 2003-04: “Il forza Roma una cosa infantile, gli Irriducibili mi hanno sempre incoraggiato”

Tanti campionati sono passati tra il Perugia delle meraviglie e l’anno magico con il Trapani, ma Serse Cosmi non dimentica gli errori della sua carriera. Uno che ricorda particolarmente è datato stagione 2003-04 quando in un finale incandescente di Lazio-Perugia venne espulso e scendendo verso gli spogliatoio urlò un “Forza Roma” rimasto nella mente dei tifosi biancocelesti. A distanza di diciassette anni Serse, attraverso le pagine de La Repubblica, ha fatto un passo indietro definendo quel gesto come infantile anche considerando il comportamento degli Irriducibili che hanno sempre nutrito nei suoi confronti rispetto incoraggiandolo.

