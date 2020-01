Lazio-Sampdoria, Gabbiadini: “Mi sono tenuto i goal per la Lazio”

In vista della partita contro la Lazio, l’attaccante blucerchiato Manolo Gabbiadini ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Per noi sarà una partita molto difficile. La Lazio è in un ottimo momento, vengono da una striscia positiva di vittorie. Noi cercheremo di fare una grande partita contro una grande squadra. Hanno un grande allenatore e degli ottimi giocatori come Immobile e Milinkovic. Correa non giocherà e questo è un vantaggio per noi, ma di sicuro verrà rimpiazzato bene. La Lazio è un gruppo compatto, ha lo stesso allenatore da molti anni e quindi giocano a memoria. Non sarà facile, voglio pensare che con il Milan ho sbagliato goal che erano alla mia portata. Il mister ha detto che i goal me li sono tenuti per la Lazio. Spero di segnare io,ma se segna un altro va bene lo stesso.”

