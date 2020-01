Lazio-Sampdoria, la designazione arbitrale

La 20ª giornata di Serie A TIM Lazio-Sampdoria, in programma sabato 18 gennaio alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, sarà diretta dal signor Daniele Chiffi (sez. di Padova).

Assistenti: Vivenzi– Lo Cicero

IV uomo: Sacchi

V.A.R.: Manganiello

A.V.A.R.: Costanzo

La designazione arbitrale per la 20ª giornata di Serie A TIM ha assegnato la gara Lazio-Sampdoria al signor Daniele Chiffi della sezione di Padova. Il fischietto veneto ha finora arbitrato la Prima Squadra della Capitale solo in tre occasioni.

La prima gara in questione risale al 7 febbraio scorso ed i biancocelesti ospitarono all’Olimpico l’Empoli nella 23ª giornata di Serie A. La gara aveva visto la Prima Squadra della Capitale imporsi sui toscani grazie al calcio di rigore trasformato da Felipe Caicedo.

Successivamente, Chiffi ha diretto anche la gara Lazio-Chievo dello scorso campionato valida per la 33ª giornata. L’incontro del 20 aprile scorso si è concluso sul 2-1 per i clivensi. Infine, nel corso di questa Serie A TIM, l’arbitro di Padova ha diretto il 13° turno dei biancocelesti, nel quale la Lazio è riuscita a sconfiggere il Sassuolo per 2-1 al Mapei Stadium.

