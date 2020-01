Rabiot: “La Lazio corre per lo scudetto”

Il centrocampista dell Juventus Rabiot ha parlato ai microfoni di Sky Sport:”Credo che la Lazio e l’Inter lottino per lo scudetto. Questo è un bene perché più squadre forti ci sono, più ne guadagna il campionato. Questo ci spinge a fare bene e ad essere costanti e regolari. Per noi, e per il campionato italiano, è una bella cosa avere squadre di livello come l’Inter e la Lazio e due squadre che giocano bene come l’Atalanta e la Roma. È un bene”.

