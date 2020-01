Rivoluzione in casa UEFA, nasce una nuova Champions League

Ci si prepara ad una rivoluzione in casa UEFA. Potrebbe prendere forma una nuova versione della Champions League. Secondo quanto riportato da As e dal Times. Sembrerebbe che la UEFA abbia trova un accordo con l’ECA, associazione che rappresenta i principali club europei. Si parla di una modifica della più importante competizione europea, che potrebbe entrare in vigore dalla stagione 2024/2025. Ci sarà un aumento del numero delle partecipanti, da 32 a 36 squadre. In più sono due soluzioni da valutare: una prima fase con gruppi da 6 squadre e quindi con 10 partite ciascuna, oppure una vera e propria rivoluzione. Quest’ultima consisterebbe nel dar vita a un’altra fase a gironi che prenda il posto dei quarti di finale.

L’ACCESSO

Agli ottavi parteciperebbero le prime due classificate di ogni girone e le 4 migliori terze. Poi, le vincenti nella doppia sfida a eliminazione diretta verrebbero divise in altri due gruppi da 4 squadre ciascuno, di cui faranno parte le 4 migliori formazioni promosse alle semifinali. Ci sarebbe un aumento delle partite da giocare per vincere il titolo: precisamente da 13 a 17. L’accordo porterebbe sicuramente vantaggi economici, ma potrebbe incidere sui diversi campionati nazionali dando vita a calendari sempre più ricchi e difficili da affrontare, considerando anche le trasferte.

