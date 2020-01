SERIE A – L’AVVERSARIO | Tutto quello che c’è da sapere sulla Sampdoria

Lazio-Sampdoria, Inzaghi contro Ranieri. Un’altra occasione per il tecnico biancoceleste per sfatare un tabù e aggiornare i record. Ranieri non perde con la Lazio dal 1997, tanti anni, forse troppi ed è arrivato il momento per Inzaghi di porre fine a questa astinenza.

LA SAMPDORIA – Girone d’andata non proprio idilliaco per i doriani. Partiti ad inizio stagione con Di Francesco, adesso affrontano alla prima gara di ritorno la Lazio con Claudio Ranieri, anche lui noto romanista. 19 punti in 19 partite, fuori dalla zona retrocessione. Non bello l’avvio di stagione con Eusebio di Francesco, troppe sconfitte e una squadra priva d’identità. Poi a pochi giorni dalla gara contro la Roma, il Presidente Ferrero prese una decisione dopo l’ennesima sconfitta: esonero per Di Francesco ed ecco arrivare Claudio Ranieri nel momento più buio della Samp. Solo lui avrebbe riportato un po’ di ossigeno e vigore a questa squadra. I risultati non sono arrivati subito, ma la squadra ha presto dimostrato carattere e forza, finché non sono arrivate anche alcune vittorie. I doriani ora provengono da una vittoria ed un pareggio e vorranno dire la loro contro una Lazio che viaggia a livelli altissimi.

LA FORMAZIONE (4-4-2) – Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, Vieira, Linetty, Jankto; Gabbiadini, Quagliarella.

LA STELLA – Quando si parla di Sampdoria non si può parlare di Fabio Quagliarella. Grande goleador di questa squadra e ammirato da tutto il calcio italiano. All’età di 37 anni continua a stupire e a far impazzire i tifosi doriani. Il merito per questa stagione è anche di Ranieri che è riuscito a rigenerarlo dopo un pessimo avvio e a farlo tornare al gol domenica scorsa. Fino a questo momento ha segnato soltanto 5 gol in campionato e 1 in Coppa Italia. Le reti in Serie A, con Di Francesco, furono poche, solo una, alla seconda giornata contro il Sassuolo. Poi nulla di più, buio totale fino a quando non arrivò Ranieri e con il Cagliari siglò la doppietta. Un cammino importante per lui che adesso ha molte più possibilità di andare in gol grazie all’aiuto di Jankto o Ramirez e Linetty.

