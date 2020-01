Per Lei Combattiamo 43 anni fa ci lasciava Luciano Re Cecconi, l’angelo biondo 43 anni fa ci lasciava Luciano Re Cecconi, l’angelo biondo Follow me Era il 18 gennaio del 1977 quando scese la tristezza su Roma per via della prematura scomparsa di Luciano Re Cececconi. Arrivato nella capitale grazie a Mestrelli nella stagione 72-73‘, è stato uno dei protagonisti indiscussi del primo scudetto della storia della Lazio. Ottimo centrocampista ed indimenticato uomo, perchè chi ha scritto le pagine della storia biancoceleste è e rimarrà sempre nel cuore di tutti i tifosi laziali, soprttutto lui: l’angelo biondo. Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio

