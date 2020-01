Adani: “Juve e Inter conducono, ma la Lazio è la squadra che mi diverte maggiormente”

Nello studio di Sky Sport, durante il prepartita di Lazio-Sampdoria, ha parlato Lele Adani: “Juventus ed Inter conducono e stupiscono, la Lazio diverte riconfermando quello che ha fatto di buono negli anni passati. Sta migliorando nel gioco, fa un bel calcio. Chi mi diverte come i biancocelesti? L’Atalanta. Patric deve fare di più, Jony è da poco in Italia ma quando ha giocato ha fatto bene. Nelle rotazioni manca qualcosa, per arrivare al primo posto deve mollare la Juventus. Può giocarsela con tutti, ma questa è la miglior Lazio, sta spremendo tutte le energie anche grazie al lavoro di Inzaghi e Tare“.

