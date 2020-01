Buon compleanno all’eroe del 26 maggio: auguri capitan Lulic

Ci sono eventi, reti ed emozioni che segnano per sempre la storia. E ci sono punti fermi imprescindibili. Come il suo gol, in quel giorno, contro quel nemico. Perché se si nomina il 26 maggio, inevitabilmente il primo pensiero è “Lulic 71”. Ed è proprio così che risponderebbe un bambino alla domanda su quella famosa Coppa Italia. Una data, una ricorrenza, una vittoria che nessuno potrà dimenticare: né il laziale né, tantomeno, chi vive dall’altra parte del Tevere. Nessuno.

L’eroe del 26 maggio, appunto, festeggia oggi 34 anni. Nato a Mostar in Bosnia, Senad Lulic approda nella capitale nel 2011: da quel momento è nata una storia d’amore, destinata a durare in eterno. Arrivato in silenzio, tra duttilità e corsa, si è imposto nel giro di poco tempo, diventando con gli anni il capitano laziale. Molto più di una semplice carriera sportiva, perché la maglia della Lazio per lui è diventata una seconda pelle.

Un legame nato tanti anni fa, fortificato nel tempo ed ufficializzato al minuto 71 di quell’indimenticabile 26 maggio 2013: l’attuale capitano della banda Inzaghi è entrato di diritto nella storia ultracentenaria biancoceleste ed ha scritto un capitolo irrinunciabile che si tramanderà senza dubbio “di padre in figlio” e non solo.

Buon compleanno, capitan Lulic…e grazie per averci regalato la gloria eterna!

