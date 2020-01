CdS | Inzaghi mister gol a caccia di record

E’ una Lazio fatta ad immagine e somiglia del suo mister: se Inzaghi amava segnare quando era giocatore, la sua squadra ha lo stesso “vizio”. Come riporta il Corriere dello Sport, da quando è alla guida dei capitolini (2016) nessuna squadra in A ha portato più reti dei biancocelesti. Al momento il rendimento offensivo dei suoi in casa è decisamente super: sempre in gol nelle ultime 23 partite.

