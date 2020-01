CdS | Jony, un esame da grande

Tra poche ore la Lazio affronterà in casa la Sampdoria con l’obiettivo di proseguire la scia positiva intrapresa da ben 10 partite. Come riporta il Corriere dello Sport, mister Inzaghi effettuerà due cambi rispetto alla squadra che ha piegato i partenopei, uno per scelta e l’altro per necessità. In difesa il tecnico schiererà Patric al posto di Luiz Felipe, mentre Jony prenderà il posto di Lulic, assente per via della squalifica. Il centrocampista spagnolo ha scaldato i motori in occasione dell sfida di Coppa Italia contro la Cremonese ed oggi avrà la chance per confermarsi.

