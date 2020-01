Del Piero: “Penso che la Lazio non abbia la continuità necessaria per vincere la Serie A”

Un girone d’andata fenomenale per Lazio coronato con dieci vittorie consecutive e tanti complimenti ricevuti da ogni parte con la parola Scudetto non proprio più impronunciabile. I biancocelesti stupiscono tutti, anche l’ex attaccante della Juventus Alessandro Del Piero il quale però, attraverso i microfoni di ESPN, ha rivelato di non credere nella vittoria del titolo dei ragazzi di Inzaghi: “La Juventus è indubbiamente la miglior formazione sia per numero di calciatori che per qualità. Questa stagione solamente l’Inter può lottare con lei per la vittoria dello Scudetto. Altri club, come la Lazio, possono superarla nella singola sfida ma nel lungo periodo è complicato. La Lazio sta compiendo da alcuni anni un ottimo lavoro, ma credo che non possa combattere fino alla fine. Ciò può accadere solo se si crea nella squadra quel clima particolare capace di donare ai calciatori energie ulteriori. Nella singola partita i biancocelesti possono vincere contro chiunque, ma le cose cambiano se si parla di un campionato. Penso non abbiano la continuità necessaria per trionfare in Serie A”.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: