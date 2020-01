GdS | Scudetto, Mancini: “Duello Juve-Inter con l’incognita Lazio”

Il ct degli Azzurri Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per fare il punto sul campionato di Serie A. Alla domanda sullo scudetto, per l’ex giocatore ci sarà un duello aperto tra la Juventus e l’Inter, con l’incognita Lazio che non ha più l’impegno europeo. I bianconeri rimangono favoriti per il commissario tecnico, visto che sono più forti ed hanno più scelta.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: