Immobile nel post gara: “Sono orgoglioso dei miei compagni. Fisso lo sguardo sul vantaggio da Roma e Atalanta”

Nel post partita di Lazio-Sampdoria ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Ciro Immobile, autore di una tripletta: “Volevamo iniziare bene il girone di ritorno, non dobbiamo sottovalutare nulla, soprattutto questa partita perchè la Samp veniva da un buon momento e quindi eravamo consapevoli che non era semplice. Siamo stati bravi a metterla su un binario favorevole e poi la partita è andata in discesa. Sono orgoglioso dei miei compagni che mi permettono di far bene, il merito di questo è anche loro. L’importante è continuare su questa scia, senza che l’entusiasmo diventi volare alto, fare volti strani. Dobbiamo rimanere con i piedi a terra, ce lo ripetiamo tutti i giorni a Formello. Siamo felici per la nostra gente che si sta divertendo, lavoriamo per far divertire i nostri tifosi e vincere. Io fisso lo sguardo sui più dieci da Roma e Atalanta, il nostro obiettivo è quello e dobbiamo continuare su quella strada. Se continuiamo così poi a 7-8 gare dalla fine e siamo ancora lì perchè non provare a crederci. Per ora l’obiettivo resta la Champions. Il record di Higuain è molto bello e difficile, ma con questi compagni, con questa gente ed entusiasmo possiamo continuare ed io sono agevolato, ma rimango con i piedi per terra e penso a martedì che è una sfida importantissima”.

