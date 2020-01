Inzaghi: “Orgoglioso dei paragoni con Maestrelli. Lazzari grande acquisto, Immobile non mi stupisce”

Grande prova della Lazio che oggi all’Olimpico ha battuto 5-1 la Sampdoria, dominando il campo per l’intera durata della gara. Al termine della sfida il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi ha commentato così il successo ai microfoni di Sky: “Abbiamo avuto defezioni, infortuni e squalifiche ma la squadra è rimasta compatta. L’avversario di oggi era in salute, ma noi abbiamo reso semplice una gara che non lo era. Segnale forte e chiaro dei ragazzi, che credono nel lavoro che facciamo. Ho la fortuna di avere un gruppo che si impegna durante la settimana. Non dobbiamo fermarci: ci godiamo i successi e anche la Supercoppa, ma guardiamo avanti. Ora testa al Napoli, poi al derby. Ho un gruppo serio che affronta tutte le partite al meglio. Oggi abbiamo approcciato bene ed è stato tutto più facile. Immobile? A contare i suoi gol ed i suoi reord ci vorrebbe molto: è straordinario come ragazzo e come giocatore, me ne sono accorto subito. Dopo Lulic e Parolo è il nostro capitano, oggi ha avuto la fascia: è un grande uomo-squadra, lo ha dimostrato molte volte. La gara che ha svoltato la stagione? Non parlerei di una partita, quest’anno più che mai abbiamo lavorato bene fin dal ritiro. Dodicesima di fila? Sarebbe il nostro obiettivo, sappiamo cosa significa per noi e per i tifosi il derby, ma ora non possiamo permetterci di pensarci: abbiamo la Coppa Italia martedì ed è una competizione a cui teniamo. Lo scudetto vinto da giocatore? Abbiamo fatto un’impresa sulla Juve“.

Il mister continua poi in conferenza stampa: “I ragazzi sono stati fantastici, affrontavamo una squadra in salute. Lazzari? Un grandissimo acquisto. E’ un grande giocatore, che affronta bene sia la fase difensiva che quella offensiva. In più è umilissimo, si mette a disposizione e gli va fatto un applauso per come si è inserito in questa piazza, che non è facile. Calendario? Affronteremo tutti una sfida in settimana, prima di tornare al campionato. Martedì troveremo un avversario forte, ma andremo a fare la nostra gara: lo scorso anno abbiamo vinto la Coppa, ci teniamo. I paragoni con Mestrelli mi riempiono di orgoglio, perchè ha fatto la storia della Lazio. Oltre a parlare di me e dei giocatori, va citato lo staff che lavora con me da anni. Ora dobbiamo continuare a vincere e convincere. Sappiamo di aver fatte grandissime cose e sarà sempre più difficile: ora ci godiamo questa bella serata con il nostro pubblico, ma da domani inizieremo a pensare a Napoli e allo stadio non facile. Abbiamo iniziato il nuovo anno con quattro vittorie, abbiamo fatto ottime partite: oggi la gara è stata migliore delle altre, ma mi tengo tutti i successi. Juve ed Inter? Sono due squadre che sono ai vertici del calcio italiano da anni; noi quattro anni fa eravamo fuori dall’Europa, ora abbiamo vinto tre trofei e sappiamo che dobbiamo andare avanti passo dopo passo. Immobile? Sta facendo cose straordinarie, non sono stupito dei 23 gol: dopo 8 mesi dal suo arrivo era il capitano dopo Lulic e Parolo, si è fatto apprezzare da tutti non soltanto come giocatore”.

Il tecnico piacentino è poi intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel: “Senz’altro è un motivo di orgoglio per me aver raggiunto le 183 presenze in panchina, eguagliando Maestrelli. Sappiamo tutti cosa rappresenta Maestrelli per noi laziali. Ora è giusto godersi questa partita, ma da domani si pensa al Napoli. Dobbiamo essere bravi a recuperare forza e energia. Domenica e Lunedì cercheremo di preparare al meglio il napoli. Per me è un motivo di orgoglio vedere i miei giocatori in campo, è un orgoglio vederli giocare in questa maniera. In questo periodo sto facendo dei cambi a causa di infortuni e squalifiche. Ma è una soddisfazione vedere la squadra giocare in questa maniera. Per le presenze nelle prossime partite dovremo valutare bene perché abbiamo avuto dei problemi, ci sarà da valutare il Tucu Correa che oggi ha voluto a tutti i costi farcela per essere in panchina. Poi in una partita dove si vinceva ho preferito non rischiare e ho fatto entrare altri giocatori. Credo che questa sia la Lazio più offensiva da quando alleno, anche se siamo sempre stati votati all’attacco. Abbiamo tanti giocatori forti lì davanti che si sacrificano dando anche una mano dietro. Possiamo permetterci queste giocate offensive. Anche rispetto alle squadre in cui ho giocato io, questa Lazio è senz’altro la più offensiva. Anche noi eravamo offensivi però avevamo molti giocatori che facevano tutte e due le fasi come Nedved e Conceicao che facevano grande sacrificio per la squadra.”

