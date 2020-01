La Curva Nord ricorda la tragedia di Rigopiano | FOTO

La Curva Nord della Lazio, durante la partita contro la Sampdoria, ha esposto uno striscione in ricordo della tragedia di Rigopiano: “18.01.2017 Non dimentichiamo: giustizia per le vittime di Rigopiano”

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: