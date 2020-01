Leiva: “Abbiamo iniziato bene segnando presto”

Nel post gara di Lazio-Sampdoria a Lazio Style Channel ha parlato Lucas Leiva: “Abbiamo iniziato bene, segnato presto, poi abbiamo gestito. Nei primi venti minuti abbiamo creato tante occasioni, abbiamo continuato ad essere concentrati. Mi dispiace che abbiamo preso un gol. Dobbiamo continuare e recuperare che tra due giorni giochiamo una partita difficile contro una squadra che è la più difficile con cui giocare. Andiamo lì con fiducia per andare avanti in Coppa Italia. Penso che la squadra non è solo 11-12 giocatori, oggi abbiamo visto Bastos, Vavro è tornato e sa cosa deve fare, Adekanye sta crescendo tanto, è un giovane e deve ancora migliorare tanto. Quando la squadra capisce cosa deve fare chiunque entra può far bene. Quindi complimenti a loro tre, una squadra vincente si crea così con tutti i giocatori pronti per quando si ha la possibilità di giocare e fare bene”.

Il centrocampista brasiliano ha poi parlato in mixed zone: “Abbiamo iniziato bene facendo tre gol nei primi venti minuti, poi abbiamo gestito bene. Quando si segna così presto poi le partite diventano più facili. Stiamo lavorando bene, speriamo di rimanere così fisicamente. Abbiamo molti impegni adesso, tra due giorni giochiamo una partita importante in Coppa Italia e po abbiamo il derby. Dobbiamo recuperare bene e continuare a lavorare perchè ancora c’è tanto da giocare. Il nostro obiettivo è la Champions perchè da tanto siamo lì vicino, due anni fa l’abbiamo perso nell’ultima con l’Inter. Dobbiamo concentrarci sulla Champions anche se siamo vicini al primo posto perchè penso la Lazio lo meriti. Nel calcio può succedere di tutto, ancora abbiamo diciannove partite e la strada è lunga. Adesso abbiamo la partita con il Napoli, teniamo tanto alla Coppa Italia perchè l’abbiamo vinta lo scorso anno e ci ha permesso di giocare due Supercoppe quindi alla Roma ci penseremo dopo martedì. In ogni caso quando un derby è un duello Champions diventa più importante. Tutte le squadre possono crescere, possiamo migliorare tanto ancora. Dobbiamo lavorare perchè abbiamo giocatori forti. Guardando gli scorsi anni siamo cresciuti tanto, speriamo di continuare così”.

