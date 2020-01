MOVIOLA – Troppa Lazio per mettere in difficoltà Chiffi

All’Olimpico smette di piovere. Sotto le nubi, l’avversario è alla portata e si vede sa subito. Al 2′ minuto arriva il cross di Lazzari, lo stadio chieda il rigore per fallo di mano di Colley, ma l’arbitro lascia correre senza consultare il Var. Arriva il 15′, ancora Lazzari, ancora cross, ma questa volta il fallo di mano di Murru è troppo evidente. Chiffi ordina calcio di rigore senza neanche diverci pensare. Immobile realizza e la partita si mette in discesa, tanto che il primo tempo finisce senza difficoltà per il direttore di gara. La ripresa non è diversa dal primo tempo. Al 61′ Immobile serve in area Luis Alberto che si libera e calcia, ma Colley in scivolata ferma il pallone con il braccio. Chiffi lascia correre, ma quando il gioco si interropere viene richiamato al video. Dal monitor il calcio di rigore è evidente, così Immobile sigla la tripletta personale. Giornata da dimenticare per la difesa di Ranieri. Al 73′ Chabot non riesce a rinviare di testa e serve Adekanye lanciandolo a rete. Pochi metri, cerca di fermarlo ma finisce per abbatterlo. Calcio di punizione e rosso per “dogso”, ovvero una “potenziale azione da gol”. I restanti minuti servono per aggiornare il tabellino e non far prenderr freddo a chi è in campo.

