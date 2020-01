Napoli-Lazio, atteso un grande pubblico: Curva B quasi esaurita

Sampdoria, ma non solo. Martedì sera si torna in campo al San Paolo contro il Napoli per i quarti di finale di Coppa Italia. Un match secco da dentro o fuori che vedrà una grande cornice di pubblico pronta a sostenere i ragazzi di Gattuso: complici i prezzi popolari la Curva B è infatti quasi sold out. Numeri importanti anche considerando che la vendita libera scatterà solamente lunedì dopo la fine della prelazione per gli abbonati. Lo riporta Tuttonapoli.net

