PAGELLE – Ciro monstre non si ferma più, solito Caicedo con la Samp. La Raggi ferma Lazzari

Strakosha 6 – Brivido iniziale su una incursione di Linetty, attento nel deviare in angolo una conclusione di Caprari. Troppo centrale la respinta su Gabbiadini che permette a Linetty di segnare il gol della bandiera.

Patric 6,5 – Dopo quasi due mesi si riprende una maglia da titolare in campionato e da buon talismano quale è diventato, non poteva che arrivare una vittoria. Lo spagnolo è in totale fiducia e con l’Olimpico è amore ad ogni intervento.

Acerbi 6,5 – Chissà se si arrabbierà anche oggi per la sostituzione, ogni volta che incontra la Doria viene richiamato in panchina. Perfetto il lancio per la doppietta di Immobile, era diffidato e quindi Inzaghi lo toglie.

Dal 65′ Vavro 6 – Lo slovacco torna ad assaggiare un campo da gioco dopo la distorsione al collaterale del ginocchio.

Radu 6 – Amministra le energie per i prossimi impegni con i compagni che archiviano la pratica in venti minuti evitando interventi per non rischiare il giallo essendo sotto diffida.

Dal 49′ Bastos 6,5 – Ha sempre avuto il vizietto del gol e lo ricorda timbrando il cartellino pochi minuti dopo il suo ingresso con un piattone sotto la traversa.

Lazzari 7 – Ha macinato talmente tanti chilometri che la Raggi gli ha imposto il blocco nella ripresa. Finchè ha potuto correre liberamente senza ordinanze comunali, ha messo in crisi il povero Murru che stufo ha usato le mani per fermare un suo cross.

Milinkovic 6,5 – Non sono serviti i suoi servigi per battere la Sampdoria, il serbo trascorre un pomeriggio tranquillo provandoci un paio di volte dalla distanza e comandando i duelli aerei.

Lucas Leiva 6,5 – Si piazza davanti la difesa e ferma tutti gli sterili tentativi degli uomini di Ranieri e prendendosi la soddisfazione di timbrare l’assist per la rete di Bastos.

Luis Alberto 6,5 – Primo spavento alla porta di Audero arriva con un suo destro dal limite che sfiora il palo, poi normale amministrazione ma solita classe al servizio dei compagni.

Jony 6,5 – Giocando con maggiore continuità trova la fiducia per non far rimpiangere Lulic. Attento in difesa e preciso nelle sovrapposizioni offensive. I palloni migliori per calciare purtroppo gli capitano sul destro.

Caicedo 7 – Primo pallone e subito vantaggio con un tap in da due passi confermandosi mattatore quando vede blucerchiato. Poi risparmia le energie per i prossimi impegni.

Dal 58′ Adekanye 6,5 – Ormai è un beniamino, standing ovation al suo ingresso in campo. Non ha occasioni per trovare il primo gol in biancoceleste ma con una sua accelerazione riduce in dieci la Samp con l’espulsione di Chabot.

Immobile 9 – Numeri mostruosi per Ciro che firma una tripletta portandosi a casa il pallone e sfiora anche il quarto nel finale. Sono ventitre in campionato in venti gare, è un extraterrestre.

All. Inzaghi 7,5 – Non era una partita semplice ma la Lazio la rende tale in un quarto d’ora. La maturità di questa squadra è ormai impressionante, archivia una pratica per gestire le energie in vista delle prossime sfide.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: