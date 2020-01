Pesaresi: “La Lazio sta disputando un gran campionato, ma la Samp le darà filo da torcere”

Poche ore e Lazio-Sampdoria scenderanno in campo per dare il via al girone di ritorno. Un match importante da ambo le parti con ambo le formazioni che non possono perdere punti. Del match dell’Olimpico, ai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato il doppio ex Emanuele Pesaresi: “La Lazio sta disputando un grande campionato con a disposizione una rosa importante, mentre la Samp con Ranieri ha trovato il giusto assetto e darà filo da torcere ai biancocelesti. Inzaghi è stato bravo nel fornire fiducia e collocazione esatta ai suoi ragazzi. Ha dato via ad un gruppo vero e forte dove anche chi non scende in campo è al centro del progetto. Immobile e grandi centravanti. Fabio si sta ritrovando, Ciro segna di continuo. Questa cosa fa ben sperare anche l’Italia. Ranieri ha portato del suo soprattutto per quanto riguarda la serenità dell’ambiente. I calciatori lo hanno seguito e sta lavorando sulla mentalità dei suoi“.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: