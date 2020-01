Post Lazio-Sampdoria, Acerbi: “Sul 5 a 0 posso anche uscire”

Nel post partita di Lazio-Sampdoria Francesco Acerbi ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: “Avevamo preparato bene questa partita sapendo che loro stavano bene fisicamente. Erano in salute, conoscevamo le difficoltà e le insidie, ma l’abbiamo preparata bene. Sul 2 a 0 già sapevamo come sarebbe andata a finire, però siamo stati bravi a continuare a giocare e fare tanti goal.

Ciro aveva quella voglia, quella fame, quella cattiveria che poi fa la differenza nella partita. Bisogna continuare così sapendo che nel percorso ci saranno delle difficoltà. Ancora mancano tante partite, dobbiamo sapere che quando e se ci sarà una sconfitta noi non dovremo demoralizzarci. La strada è ancora lunga e faticosa.

Col mister avevamo quasi concordato il cambio. Di solito non prendo ammonizioni stupide e resto sempre concentrato, però sul 5 a 0 ho detto va bene dai facciamo un cambio, eravamo sicuri entrambi perché poi non si sa mai. Sul 5 a 0 posso anche uscire, per non rischiare il doppio giallo. Quindi meglio così. Le prossime partite saranno difficilissime, il derby è il derby, è una partita che sentiamo tutti. Il Napoli è una squadra forte, gioca bene. non sarà la stessa partita di qualche giorno fa ci vorrà molta applicazione. Il Napoli in casa è sempre forte e lo ha dimostrato sempre anche se è in un brutto momento.

Ormai la squadra è amalgamata. C’è chi entra, chi segna, chi fa goal. La squadra fa bene, non è il singolo che fa vincere. Poi ovviamente ci sono i grandi giocatori che sanno ribaltare i risultati. Quando c’è applicazione da parte di tutti si vede e i risultati sono buoni.

