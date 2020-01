Sampdoria, Ranieri: “Lazio magnifica, noi abbiamo fatto la peggior gara da quando ci sono. Complimenti a loro”

La Sampdoria si arrende all’Olimpico per 5-1. Il tecnico dei doriani Claudio Ranieri commenta così ai microfoni di Sky Sport la pesante sconfitta: “La Lazio è stata troppo brava per noi, è stata la peggior partita da quando sono arrivato. Faccio i complimenti a ad Inzaghi, Noi oggi non siamo stata squadra. La Lazio è stata veramente forte, compatta, si è divertita. La preparazione della propria gara dovrebbe essere più facile perchè saranno difficili. Siamo nelle sabbie mobili perchè la Samp non è abituata a stare in queste zone, quindi dobbiamo avere sempre il coltello tra i denti. Se dovesse andare via un attaccante, deve venire uno più forte. Sono contento dei miei ragazzi e do il consenso a lasciar partire solo se viene uno migliore. Abbiamo bisogno di due difensori centrali destri, la società lo sa. La Lazio va vista più avanti, per il momento è in grande salute. Va vista verso fine marzo ed aprile che condizione avrà. Se continua così però perchè non crederci e precludersi qualcosa”.

Il tecnico dei blucerchiati ha poi parlato in conferenza stampa: “L’applauso ad Inzaghi a fine partita era d’obbligo. La Lazio è stata bellissima, magnifica e noi abbiamo fatto la perggior gara da quando ci sono io in panchina. Complimenti a loro, noi abbiamo sofferto. Abbiamo corso di più, ma male. Nulla da aggiungere, la Lazio procede con mano sicura. Paragone Lazio-Leicester? Dovrei stare nello spogliatoio biancoceleste per capire la chimica, noi a differenza della Lazio eravamo partiti per salvarci. I biancocelesti sono 11 partite che si divertono, giocano a memoria e noi non siamo stati in grado di fermarli. Questa è una squadra costruita bene, anno dopo anno, tassello dopo tassello; a fine marzo o inizio aprile bisognerà vedere la classifica, intanto fossi in loro fare un pensiero sul primo posto. In Serie A sì fa fatica, Berisha vedrete il prossimo anno come si inserirà. Noi oggi abbiamo fatto quello che volevano loro, non quello che facciamo da soli: a quel punto, se lascia Milinković, Luis Alberto o Caicedo giocare alla PlayStation diventa tutto più difficile. Ora dobbiamo saper reagire: avevo detto ai ragazzi che prendere un punto qui sarebbe stato oro, ma abbiamo preso 5 reti ed in silenzio ce ne torniamo a casa“.

