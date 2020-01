SERIE A, Trionfo Viola a Napoli, vince il Sassuolo in rimonta

Valevole per la ventesima giornata di Serie A, alle 18:00 vanno in campo Sassuolo e Torino. Sfortunati gli Emiliani che al 20′ si trovano sotto di una rete per autogoal di Locatelli. Nel secondo tempo però vediamo un’altra partita. Una metà di gara in cui la formazione di casa domina il Torino e raggiunge prima il pareggio con l’1-1 di Boga che trova un magnifico goal da 40 metri, e poi il raddoppio firmato Berardi al minuto 73′. Il Sassuolo riesce a vincere in rimonta contro il Torino con il risultato di 2-1.

Il match di sabato sera vede sfidarsi Napoli e Fiorentina. Al San Paolo il Napoli cerca di riprendersi dalla sconfitta contro la Lazio, mentre la Fiorentina cerca di ripetersi dopo la vittoria contro la SPAL. La partita si mette subito male per i partenopei con un goal nel primo tempo per la Fiorentina. Al minuto 26′ Chiesa manda la palla in rete. Nel secondo tempo raddoppia Vlahovic al 74′. La partita finisce 0-2, prosegue così il periodo nero del Napoli che in classifica viene eguagliato proprio dalla Fiorentina con 24 punti.

