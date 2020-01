Tare: “Mercato? La squadra è forte, ma se troveremo l’occasione di migliorarla lo faremo”

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita contro la Sampdoria: “Rosa migliorabile? Non è cambiato niente di quello che ho detto nelle settimane passate. La squadra è forte, ora sono tutti sul carro ma noi non siamo stupidi. Se c’è qualcosa da migliorare lo faremo, finché non vedremo una possibilità per farlo stiamo bene così”.

