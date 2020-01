Zaniolo ancora contro la Curva Nord: “Fate pena” – FOTO

Durante il match tra Lazio e Sampdoria all’Olimpico sono stati cantati i soliti sfottò nei confronti di Zaniolo. L’attaccante della Roma, attualmente fuori dal campo per un grave infortunio, ha postato sui social delle rimostranze. In un primo post scriveva “fate pena… tutti“, salvo poi cancellarlo e sostituirlo dopo pochi minuti con un altro post in cui scrive “Inferiori“.

