La Lazio fa paura, è senza limiti. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport non c’è un’altra squadra come la Lazio, è da fenomeno europeo per i numeri e i numeri uno che la identificano. Ciro Immobile sembra Chinaglia, ha firmato la tripletta di ieri contro la Sampdoria in 48 minuti. Con i tre gol di ieri è salito a 23 gol in campionato, 200 in carriera di cui 112 con la maglia biancoceleste. Dopo aver superato Bruno Giordano rincorre Chinaglia con 122 reti con l’Aquila sul Petto. Simone Inzaghi, invece, sembra Maestrelli con 183 panchine totali e 352 gol all’attivo da quando allena. Il tecnico biancoceleste ha costruito una squadra perfetta: quando manca Correa, ci pensa Caicedo. Quando non c’è Luiz Felipe ecco Patric. Ranieri ha applaudito i biancocelesti al termine della gara: “Sembra il mio Leicester“.

