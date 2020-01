CdS | TrImmobile, i numeri del Ciro dei record

Con la tripletta di ieri nella gara contro la Sampdoria, Ciro Immobile ha segnato 23 gol in campionato in 19 partite. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, solo un giocatore ne ha realizzati di più dopo 19 gare in Serie A: Angelillo nel 1958/59 (24). Dal 2017 solo Messi (21) ha realizzato più marcature multiple di Ciro Immobile (18) nei 5 maggiori campionati europei. Higuain, nell’annata dei 36, a metà campionato aveva segnato 18 volte. Con i tre gol di ieri, Immobile conta 200 reti in carriera, 90 in Serie A con la Lazio, 112 in tutte le competizioni con l’Aquila sul Petto. Insegue Giorgio Chinaglia a quota 122 gol in biancoceleste.

Scarica l’app gratuita di ‘LazioPress.it’ , disponibile su #AppStore #PlayStore . Rimani sempre informato sulla Lazio



RIVIVI La festa di compleanno della #Lazio in diretta da Castel Sant’Angelo





RINGRAZIAMO I NOSTRI SPONSOR: