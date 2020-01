Fonseca: “Vogliamo vincere il derby, ma prima c’è la Juve”

Torna da Genova con 3 punti in più. La Roma di Fonseca si mantiene pienamente in lotta per la Champions League. Proprio il tecnico giallorosso, ai microfoni di SkySport, ha parlato delle prossime sfide: “So che il derby è una partita speciale per tutti. Per me è più facile, siamo contati e non posso scegliere. Noi vogliamo vincerlo, prima però c’è la Juventus in Coppa Italia”.

