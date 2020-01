FORMELLO | Testa al Napoli e alla Coppa Italia: Lulic e Correa si allenano in gruppo, si rivede Lukaku

Dopo la goleada contro la Sampdoria, che ha visto anche una tripletta di Ciro Immobile, la Lazio si appresta a tornare sui campi di Formello per prepararsi alla sfida di Coppa Italia di martedì, contro il Napoli di Gennaro Gattuso. L’allenamento di preparazione è iniziato con un riscaldamento che ha coinvolto tutta la squadra, poi i titolari della sfida di ieri pomeriggio hanno svolto una corsa di defaticamento, con le riserve che hanno invece effettuato del lavoro tecnico. Correa è tornato ad allenarsi in gruppo insieme a Senad Lulic, svolgendo tutto il lavoro insieme agli altri. In gruppo anche Jordan Lukaku, per l’intera seduta, con il belga che ha saltato solamente le esercitazioni di possesso palla, ma è stato aggregato per il riscaldamento ed i torelli.

Assenti all’allenamento Marusic, Cataldi, Luis Alberto e Sergej Milinkovic-Savic. Insieme alla Prima squadra anche i Primavera Minala, Djavan e Casasola, oltre all’esordio di Cipriano con “i grandi”.

