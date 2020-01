Graziani: “Lazio squadra straordinaria, se la giocheranno fino alla fine per lo scudetto”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Francesco “Ciccio” Graziani, ex giocatore della Roma, ha parlato dell’ottimo stato di forma della Lazio e del suo bomber Ciro Immobile, con un occhio alla corsa scudetto: “Sono certo che i biancocelesti se la giocheranno fino alla fine per lo scudetto. La Lazio è una squadra straordinaria con un attaccante come Ciro Immobile che sta facendo una stagione strepitosa. Credo che le esperienze all’estero lo abbiano reso più forte”.



